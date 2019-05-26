خناقة بين "راموس" ورئيس ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن هناك صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي على سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني الذي أعلن رحيله عن الملكي في الصيف الحالي.









وأفادت صحيفة ميرور البريطانية أن راموس يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بسبب اشتباكه لفظيًا مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في غرفة خلع الملابس بعد رئيس النادي اللاعبين مسئولية الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي واتهم راموس تحديدا بالتخاذل.









وأشارت الكثير من التقارير إلى أن راموس يفكر جديًا في الخروج من قلعة الملكي بعد ارتدائه القميص الأبيض لمدة 14 عامًا خاض خلالها 419 مباراة وسجل 59 هدفا.









وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من مانشستر يونايتد وليفربول تلقيا بالأمس إشارة راموس وباشرا التحرك على الفور في محاولة للتعاقد معه بشكل سريع.









كما ذكرت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس الإيطالي يرغب هو الآخر في ضم راموس خاصة بعد تزكية زميله السابق كريستيانو رونالدو لضمه للفريق لمواصلة طموحات تحقيق دوري أبطال أوروبا.







