أبو العلا لـ"الفجر": تليفونات بني سويف سيتأهل للممتاز في هذه الحالة.. وهدف صعود الجونة الأهم في مسيرتي

برز محمد أبو العلا مهاجم تليفونات بنى سويف خلال الموسم المنتهى 2019/ 2018 كأحد أهم اللاعبين بصفوف فريقه السويفي، مهاجم التليفونات والذى سبق له اللعب بصفوف بنى مزار والصعود للدورى الممتاز مع فريق الجونة لديه العديد من الإجابات حول الأسئلة الشائكة حول مسيرته السابقة ومدى تحقيق تليفونات بنى سويف لأهدافه هذا الموسم ورؤيته للقسم الثانى والموسم القادم فى حوار لـ"الفجر الرياضي".





كيف بدأت مسيرتك الكروية؟





محمد أبوالعلا محافظة المنيا من مواليد 1987 بدأت مسيرتى الكروية بصفوف بنى مزار ثم انتقلت لنادى الجونه وحققت مع الفريق هدفه بالصعود للدوري الممتاز وقد سجلت هدف صعود الفريق وهو الهدف الأهم بمشوارى ثم انتقلت لنادي تليفونات بني سويف بداية الموسم الماضي .





- تقييمك للموسم المنتهى لتليفونات بنى سويف؟





فريق التليفونات لولا الازمة التي حدثت كان سينافس على الصعود لاخر مبارة وكان سيتمكن من الصعود لانه يمتلك لاعبين متميزين وهذا ظهر عندما حدث الاستقرار وخصوصا مع ابوالعنين شحاته .





- كيف ترى تجربتك هذا الموسم مع الفريق ؟





تجربه ناجحه ولكن ليست بدرجه عاليه ، الحمد لله سجلت 5 اهداف هذا الموسم مع تليفونات بنى سويف وكان ابرز مبارياتي هذا الموسم مع الفريق مباراتين اسوان ذهابا وايابا ومباراتين بني سويف ذهابا وايابا وسجلت بهما ومباراة المنيا الدور الثاني التى سجلت بها هدف الفوز في الدقيقه 94 .





- ماهو سجلك التهديفي حتى الآن؟





سجلت بصفوف بني مزار تقريبا من 10 الي 12 هدف في الموسم وبالموسم الماضي أحرزت 11 هدف ما بين بني مزار والجونة .





- ماهو أبرز موسم لك بدورى القسم الثانى؟





الموسم قبل الماضي بالدور الاول مع بني مزار وكنت هداف المجموعه وانتقالي للجونه في الدور التاني وتسجيل هدف الصعود للفريق الجونه.





- هل التليفونات قادر على الصعود الموسم القادم ؟





التليفونات في حال احتفاظه باللاعبين يقدر انه يصعد مع توفير الامكانيات ، ومع توفير الامكانيات وبداية الفريق بمرحلة الإعداد مبكرا وتوفير طلبات المدير الفني سيتحقق الهدف.





- هل يقلقك أمر عدم مشاركتك بصورة أساسية مع الفريق فى بعض المباريات ؟





أشارك أساسي او بديل كانت وجهة نظر المدير الفني وخصوصا ان اللاعبين بذات مركز الهجومية لاعبين متميزين وكان فى تنافس محترم بيننا ومتبقى موسم بعقدى مع التليفونات .





وما هو انطباعك عن عمل نينو فنيا؟





اكيد طبعا وجود نينو معنا عامل ايجابي وخاصة انه كان يعلم امكانيات الفريق وكان يتعامل معنا نفسيا بشكل جيد ورحيله يؤثر سلبيا ع الفريق وكنت اتمني استمراره .





ماهى أهم الصعوبات التى تراها بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى ؟





الصعوبات تتمثل فى كثرة السفر والمسافات البعيده جدا وهذا الأمر يشكل صعوبة للاعبين والأجهزة الفنية .





وماهى رسالتك الأخيرة؟





التليفونات قادر على الصعود للدورى الممتاز لو تم الحفاظ على اللاعبين واختيار مدير فني يستطيع التعامل مع اللاعبين وعدم جود اى ازمات بالموسم .





واحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث برصيد 43 بالتساوي مع الإعلاميين بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



