الأهلي يضغط على حسام عاشور للاعتزال

يضغط مسؤولو النادي الأهلي على حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر من أجل اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.









ويعتقد مسؤولو النادي الأحمر أن عاشور قدم كل ما لديه مع الفريق في السنوات الماضية وحقق كل البطولات سواء المحلية أو الإفريقية وبات مطالبًا بالاعتزال بنهاية الموسم الجاري خاصة بعد كبر سنه وعدم قدرته على العطاء داخل المتسطيل الأخضر.









ويسعى النادي الأهلي جاهداً لإقناع حسام عاشور بالموافقة على قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجاري على أن يتم تكريمه بالشكل اللائق من مجلس محمود الخطيب وتوفير منصب له داخل النادي الأحمر سواء في المجال الإداري أو الإعلامي فيما بعد.



