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رواد مواقع التواصل يدعمون الأهلي بشأن صفقاته المحتملة

الأحد 26/مايو/2019 - 08:05 ص
رواد مواقع التواصل يدعمون الأهلي بشأن صفقاته المحتملة
الاهلي
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أسماء فايز
 
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تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" " بدء مسئولي النادي الأهلي لمرحلة المفاوضات الجادة لحسم أكثر من صفقة محلية خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى النادى سريعاً من هذا الملف.

وأعرب النشطاء عن تشجيعهم لضخ دماء جديدة لصفوف القلعة الحمراء والتى كان من أبرزهم، أكثر من لاعب بالدورى المحلى، ومنهم علي فوزي ظهير أيمن فريق إنبى، ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى، وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون.

وفى سياق متصل فقد أعلن الأهلي أنه مازال يدرس ملفات هؤلاء اللاعبين تمهيداً لحسم أكثر من صفقة من هذه الصفقات وغيرها من اللاعبين المُرشحين لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل.

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