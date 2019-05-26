أجيري: أجواء رمضان في مصر رائعة

عبر المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بأجواء شهر رمضان المبارك في مصر.





وقال "أجيري" في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": " أجواء رمضان كأننا في عيد الجميع سعداء ويخرجون بعد الإفطار للاحتفال في الشوارع كما أن هناك موائد الرحمن لإفطار الصائمين انها اجواء رائعة".





ويستعد أجيري لقيادة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل.



