رئيس الوداد يتحدى جهاد جريشة ويلجأ للفيفا

هاجم سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي في تصريحات صحفية الحكم الدولي المصري جهاد جريشة والذي أدار ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد يوم أمس الجمعة والتي إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.





وقال الناصيري في تصريحات صحفية أبرزتها بعض المواقع والصحف الصادرة من المغرب أن هذا الحكم " يقصد جريشة " أساء لكرة القدم الافريقية ويعتبر ما قام به وصمة عار على جبين التحكيم في القارة السمراء خاصةً أنه تجاوز صلاحياته وتقنية الفيديو المساعد ورفض إحتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق.





وأردف " تعامل مع المباراة بنية سيئة والدليل القاطع على ذلك أنه إتخذ وقت طويل للغاية من أجل إتخاذ بعض القرارات ومنها إلغاء هدف قد يساوي حصول الفريق على اللقب.





وأنهى أن الإدارة سترسل شكوى رسمية بالأدلة من أجل إدانة جهاد جريشة ولن نقل سوى بإيقافه أو شيء من هذا القبيل خاصةً لأنه لن يرد لنا حقا ضاع منا لقد رفض لنا هدف صحيح ونطالب الفيفا بالتعويض.



