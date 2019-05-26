العميد يغري عبد الفتاح آدم لرفض عروض النصر والهلال

أكدت تقارير صحفية عن وجود مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص سوق الإنتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية حيث تواصل محمد نور إسطورة الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الاتحاد مع النجم الصاعد عبد الفتاح آدم لاعب نادي التعاون من أجل إغراءه بالتوقيع مع العميد.





ويعتبر آدم مطمع للأندية الكبرى في المملكة وتتصارع عليه كبار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصةً أن وكيل اللاعب أكد مؤخراً عن تلقي موكله عروض من أندية الاتحاد والهلال بالإضافة إلى النصر حامل لقب الدوري.





وحاول نور إغراء آدم وطرح عليه فيلا وسيارة فارهة من أجل رفض العروض المقدمة من النصر والهلال بالإضافة إلى وجود بعض المميزات الأخرى التي سيتم وضعها في عقد آدم مع نادي الإتحاد حال موافقته على الإنضمام لصفوف العميد.





ونجح اللاعب في خطف الأنظار وتألق مع فريق نادي التعاون قاده للحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مشاركته في سبعة عشر هدفاً بتسجيله خمسة عشر وصناعة هدفين في ثلاثين مباراة.



