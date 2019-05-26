خطوة جديدة من يوفنتوس بشأن المدرب الجديد

أكدت تقارير صحفية إيطالية، رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام وذلك لخلافة ماسيميليانو أليجري بدايةً من الموسم المقبل.





وقالت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس سافر إلى لندن لمقابلة شقيق بوتشيتينو للتأكد من مغادرته توتنهام في الصيف.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس تتمنى تتويج توتنهام بدوري الأبطال وحينها سيكون بإمكانها التعاقد مع بوتشيتينو مجانًا.





وأشارت الصحيفة إلى أن العقد المبرم بين توتنهام وبوتشيتينو ينص على إمكانية رحيل المدرب مجانًا حال التتويج بدوري الأبطال أما دون ذلك فلن يرحل إلا بعد دفع 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.





وكانت إدارة نادي يوفنتوس قد أعلنت عن رحيل ماسيميليانو أليجري عن تدريب الفريق الكروي وذلك بعد مسيرة رائعة غاب عنها التتويج بلقب دوري الأبطال.



