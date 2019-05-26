لعنة زيدان والريمونتادا.. 3 سقطات في سجل "سوابق" فالفيردي مع برشلونة

بات بقاء إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، على رأس القيادة الفنية للبارسا محل شك بعد فقدان لقب كأس ملك إسبانيا بعد السقوط أمام فالنسيا مساء أمس السبت.





وتشير تقارير صحفية إسبانية، إلى اقتراب رحيل فالفيردي الذي لا يلقى أي قبول أو استحسان من جماهير النادي الكتالوني التي تريد أن يتولى تدريب الفريق مدرب آخر في أسرع وقت.





وتشعر جماهير نادي برشلونة بالاستياء من فالفيردي الذي حسب تشبيه البعض منهم قد حوّل البارسا لمنتخب الأرجنتيني "ميسي لوحده" مع فقدان بعض اللاعبين لمستواهم وتركيزهم.





أبرز سقطات فالفيردي:

عاشت جماهير نادي برشلونة لحظات وأوقات عصيبة مع فالفيردي وهي ما نرصدها لكم عبر تقرير "الفجر الرياضي" التالي بالإضافة لكشف حسابه مع البارسا:





- ريمونتادا الآنفيلد:

ودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مذلة من ليفربول برباعية نظيفة على الآنفيلد رغم أن البارسا كان قد فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة.





- خسارة فالنسيا:

سقط برشلونة أمام فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في نهائي كأس الملك في مباراة شهدت سقطات كبيرة من فالفيردي الذي وضع تشكيلة للمباراة غير ملائمة.





- ريمونتادا روما:

في العام الماضي؛ فاز روما الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة ليتأهل لمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة الثقيلة التي مُني بها الذئاب في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح البلوجرانا.





- زيدان وفالفيردي "رايح جاي":

خاض برشلونة مباراتي كأس السوبر الاسباني أمام ريال مدريد في أغسطس 2017 وكان وقتها زيدان مدرباً للنادي الملكي حيث فاز الأبيض ذهاباً 3-1 وإياباً 2-0.





كشف حساب فالفيردي:

- فالفيردي تولى مسؤلية تدريب البارسا في صيف 2017 وعقده يمتد حتى يونيو 2020.





- قاد برشلونة في 119 مباراة حيث فاز في 81 مباراة وتعادل 26 وخسر 12 وسجل الفريق تحت قيادته 279 هدفاً و98 هدفاً.





- ألقابه مع برشلونة:

الدوري الإسباني لكرة القدم "مرتين": 2017- 18 / 2018-19

كأس ملك إسبانيا: 2017-18



