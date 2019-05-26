نجوم بدرجة فنانين في الدوري المصري

أبرز الدوري المصري في الموسم الجاري أكثر من لاعب صاحب لمسة سحرية تضفي متعة كبيرة على كرة القدم، فتجد نفسك باستمرار في حاجة لإشباع رغباتك الكروية برؤيتهم في الملعب ومتابعة ما يقدمونه من متعة كروية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في التقرير التالي أبرز اللاعبين أصاحب اللمسة السحرية في الدوري المصري:-





-كينو





يقدم كينو موسما رائعا مع بيراميدز بسبب لمسته المهارية التي وضحت في أول لقاء له مع فريق في الموسم الجاري، كينو يعد أفضل لاعب برازيلي أنضم للدوري المصري عبر تاريخه بجانب أنه أعطى الدوري متعة من نوع خاص بسبب لمحاته الساحرة الغير متوقعة.





- صالح جمعة





اللاعب المتألق مع الأهلي في الفترة الأخيرة وأحد معشوقى الجماهير داخل القلعة الأحمر لمهارته الفنية العالية التى لا نظير لها داخل الملاعب، حيث تعول عليه الجماهير في سد العجز الذي يعاني منه الفريق بعد رحيل عبدالله السعيد في الميركاتو الصيفي الماضي.





-محمد إبراهيم





استعاد محمد إبراهيم "حاوي" الزمالك جزءً من مستواه المعهود في الفترة الأخيرة بعدما حصل على فرصته مع الفارس الأبيض، محمد إبراهيم أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مصر بفضل مهارته العالية إلا أن الحظ يقف بجواره في الفترة الماضية، بجانب دخوله في صدامات عديدة مع رئيس القلعة البيضاء.





-عبدالله السعيد





أحد أفضل لاعبي الدوري المصري آخر 4 مواسم وخاصة وأنه يتميز بدقة تمريراته ودقة تصويباته سواء الكرات الثابتة أو المتحركة، عبدالله السعيد استعاد توهجه مع بيراميدز في الموسم الحالي وأصبح ضابط إيقاع الفريق الذي لا يمكن التفريط في خدماته.





-فرجاني ساسي





يعتبر فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب تونس واحدا من أفضل النجوم في الدوري المصري هذا الموسم وأصبح معشوق الزملكاوية بفضل تألقه الشديد مع الفارس الأبيض، حيث أصبح رمانة ميزانه وضابط إيقاعه إلا أن الإصابه حرمته من مواصلة تألقه مع أبناء ميت عقبة.





رمضان صبحي





أطلق عليه خليفة الماجيكو محمد أبوتريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق نظرا لمهارته العالية وإمكانياته الفنية الكبيرة وقدرته المذهلة على مراوغة أي لاعب بكل سهولة ويسر فهو ضمن سلسلة الموهوبين في تاريخ مصر وينتظره مستقبل باهر خاصة أنه لم يتجاوز 23 عاماً.





محمد صادق





لفت محمد صادق نجم الإسماعيلي الأنظار إليه في الموسم الحالي بفضل لمسته المهارية للكرة ودقة تسديداته على المرمى، وتعول جماهير الإسماعيلي الكثير عليه من أجل إعادة برازيل مصر إلى مكانته الطبيعية في ظل التراجع الرهيب في نتائج الفريق في مسابقة الدوري.





أحمد رفعت





توهج أحمد رفعت مع إنبي في الموسم الحالي من جديد، فور حصوله على فرصة للمشاركة مرة أخرى في المباريات، بعدما قضى واحداً من أصعب مواسمه مع الزمالك بسبب عدم مشاركته في المباريات إلا في دقائق معدودة.





إسلام عيسى





ساحر المصري الذي يقدم موسماً جيداً مع أبناء البورسعيدي بفضل مهارته العالية وحاسة التهديف التي يتمتع بها والتي تميزه عن غيره من لاعبي الفريق.



