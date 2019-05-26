مالكوم: قاتلنا حتى النهاية وفي الأخير خسرنا لقب الكأس

أكد البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة بأن فريقه قاتل حتى نهاية الموسم من أجل التتويج بالألقاب لكن الأمر لم يكن كافيا.





وأضاف عقب خسارة فريقه أمس أمام فالنسيا ١-٢ وفقدانه لقب كأس ملك إسبانيا :"لقد تقاتلنا لغاية نهاية الموسم لكن لم يكن الأمر كافياً، الموسم المقبل علينا أن نعمل أكثر من أجل الفوز بكل الألقاب".





وتابع :"عند دخولي قال لي المدرب بأن أتوجه للمدافع و أحاول الاختراق، أشعر أنني لعبت بشكل جيد لكنني حزين بسبب النتيجة".





وواصل :"الآن علينا رفع رأسنا والنهوض من جديد من أجل الاستمرار بالقتال على الألقاب، علينا تحسين بعض الأمور والتطور في بعض النواحي من أجل أن نكون أفضل الموسم المقبل".





وأتم :"لقب الليجا مهم للنادي، بالنسبة لي كان حاسماً أن أفوز بهذا اللقب مع البارسا، الموسم المقبل علينا أن نقاتل على كل البطولات".



