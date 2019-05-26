مالكوم: قاتلنا حتى النهاية وفي الأخير خسرنا لقب الكأس
الأحد 26/مايو/2019 - 07:27 ص
علي نبوي
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أكد البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة بأن فريقه قاتل حتى نهاية الموسم من أجل التتويج بالألقاب لكن الأمر لم يكن كافيا.
وأضاف عقب خسارة فريقه أمس أمام فالنسيا ١-٢ وفقدانه لقب كأس ملك إسبانيا :"لقد تقاتلنا لغاية نهاية الموسم لكن لم يكن الأمر كافياً، الموسم المقبل علينا أن نعمل أكثر من أجل الفوز بكل الألقاب".
وتابع :"عند دخولي قال لي المدرب بأن أتوجه للمدافع و أحاول الاختراق، أشعر أنني لعبت بشكل جيد لكنني حزين بسبب النتيجة".
وواصل :"الآن علينا رفع رأسنا والنهوض من جديد من أجل الاستمرار بالقتال على الألقاب، علينا تحسين بعض الأمور والتطور في بعض النواحي من أجل أن نكون أفضل الموسم المقبل".
وأتم :"لقب الليجا مهم للنادي، بالنسبة لي كان حاسماً أن أفوز بهذا اللقب مع البارسا، الموسم المقبل علينا أن نقاتل على كل البطولات".
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