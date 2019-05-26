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استكمال محاكمة المعزول و28 آخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" اليوم

الأحد 26/مايو/2019 - 07:19 ص
استكمال محاكمة المعزول و28 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية اليوم
محاكمة
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مـروة هيـكل
 
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تستأنف اليوم الاحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية". 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
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