راكيتيتش: أمر مؤلم إنهاء الموسم بخسارة نهائي

أبدى إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة حزنه عقب خسارة فريقه أمام فالنسيا ١-٢ وفقدانه للقب كأس ملك إسبانيا.

وقال راكيتيتش عقب نهاية اللقاء :"كنا نريد الفوز بهذا الكأس، أمر مؤلم إنهاء الموسم بخسارة نهائي".

وأضاف "كرة القدم اليوم كانت صعبة للغاية علينا، من الصعب أن تنهي الموسم بهزيمة في نهائي، لكن علينا أن نوجه لأنفسنا النقد ونحسن من أنفسنا".

وتابع "نحن 100% مع فالفيردي نحن سعداء بالعمل الذي يقوم به".

وواصل "لقد قاتلنا حتى النهاية، لقد أخطأنا واستقبلنا هدفين، علينا أن نحلل الأخطاء حتى لا يحدث الأمر مرة أخرى".

ورد على حزنه بسبب تغييره في المباراة أتم :"الغضب عندما تم استبدالي؟ لا يمكنني أن أغادر وأنا أبتسم والفريق خاسر، الغضب كان بسبب النتيجة أقبل قرار المدرب تماماً".