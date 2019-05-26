ريم البارودي تكشف لأول مرة سر امتناعها عن الظهور مع بسمة وهبة في "شيخ الحارة" (فيديو)

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الت الفنانة ريم البارودي، إنها سبق لها الظهور في برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في إحدى حلقات موسمه الأول.

وأشارت خلال لقائها في برنامج "غبقة سكوب"، المذذاع على قناة "سكوب" تقديم الكاتبة الكويتية فجر السعيد، إلى أن وهبة، تحدثت معها واتفقا على الظهور، سويًا خلال الموسم الحالي.





وأضافت: "في اللحظات الأخيرة توترت، وتساءلت لماذا أظهر في هذا البرنامج ومالجديد الذي سأقوله في الوقت الذي كرس القائمون على هذا البرنامج حلقاته للحديث فقط عني".

ولفتت الانتباه إلى أنها طلبت من وفاء عامر، الاعتذار لبسمة وهبة، بالنيابة عنها عن عدم رغبتها في الظهور معها.



