برلماني يكشف قيمة رفع الدعم عن الوقود
الأحد 26/مايو/2019 - 07:28 ص
نعيم يوسف
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كشف محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن انخفاض دعم المواد البترولية سيكون ما بين 30% إلى 40%، وفقا للأرقام الواردة في الموازنة.
وأضاف "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "BBC عربية"، أن دعم المواد البترولية في العام السابق كان 89 مليار جنيها، وانخفض إلى 56 مليار جنيها، أي بحوالي 30 إلى 40%.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا لا يعني رفع أسعار البترول بهذه النسبة، لأن الدعم يذهب إلى العديد من المشتقات مثل البوتاجاز، والغاز، والبنزين، والكيروسين والسولار، موضحا أن نسبة توزيعها على هذه المشتقات ليست معلنة حتى الآن لافتا إلى أنه قد يعلن عنها شهر يوليو المقبل.
وأضاف "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "BBC عربية"، أن دعم المواد البترولية في العام السابق كان 89 مليار جنيها، وانخفض إلى 56 مليار جنيها، أي بحوالي 30 إلى 40%.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا لا يعني رفع أسعار البترول بهذه النسبة، لأن الدعم يذهب إلى العديد من المشتقات مثل البوتاجاز، والغاز، والبنزين، والكيروسين والسولار، موضحا أن نسبة توزيعها على هذه المشتقات ليست معلنة حتى الآن لافتا إلى أنه قد يعلن عنها شهر يوليو المقبل.
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