ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برلماني يكشف قيمة رفع الدعم عن الوقود

الأحد 26/مايو/2019 - 07:28 ص
برلماني يكشف قيمة رفع الدعم عن الوقود
محمد بدراوي - عضو مجلس النواب
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
كشف محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن انخفاض دعم المواد البترولية سيكون ما بين 30% إلى 40%، وفقا للأرقام الواردة في الموازنة.

وأضاف "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "BBC عربية"، أن دعم المواد البترولية في العام السابق كان 89 مليار جنيها، وانخفض إلى 56 مليار جنيها، أي بحوالي 30 إلى 40%.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا لا يعني رفع أسعار البترول بهذه النسبة، لأن الدعم يذهب إلى العديد من المشتقات مثل البوتاجاز، والغاز، والبنزين، والكيروسين والسولار، موضحا أن نسبة توزيعها على هذه المشتقات ليست معلنة حتى الآن لافتا إلى أنه قد يعلن عنها شهر يوليو المقبل.
Advertisements
المزيد عن: رفع الدعم توك شو الوقود أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب