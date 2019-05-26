بيكيه يصدم برشلونة بتصريح ناري

علق جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة على خسارة فريقه أمام فالنسيا ١-٢ وفقدانه للقب كأس ملك إسبانيا.

وقال بيكيه عقب نهاية اللقاء :"نهنئ فالنسيا، هم يستحقون الفوز باللقب، موسمنا جيد، لكنه انتهى بمزيج من الطعم الحلو والمر لان التوقعات كانت عالية جداً".

وأضاف "لا يوجد أعذار، نحن البارسا وكان علينا الفوز".

وتابع: "لقد كان موسماً جيداً فزنا بالدوري، ولكن كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير".

وواصل: "نريد أن يستمر فالفيردي، لكن هذا قرار ليس بأيدينا، الآن حان وقت تقييم الموسم وكيف كان".

وأشار :"قلنا في عديد من المرات أننا نريد أن يستمر فالفيردي، لدينا الكثير من الوقت للتفكير في أداء الفريق، ولدينا صيف طويل لكي نحسن أنفسنا، لا توجد أي أعذار، نحن البارسا علينا الفوز بكل شيء".

وأتم :"لدينا الكثير من الوقت للتفكير في أداء كل واحد، لا يوجد أي عذر، نحن مضطرون للفوز بجميع الالقاب، يجب أن نهنئ فالنسيا البطل اليوم".