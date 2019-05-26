اليوم.. أولى جلسات محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحى شمال الجيزة بتهمة بالرشوة





تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة اولى جلسات محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة بتهمة طلب وتقاضي رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسة لمحله بمنطقة امبابة .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي .





يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أمر بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة المتهمة ع. ح إلى المحاكمة لقيامها خلال شهر نوفمبر 2018 وحتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين .





واعترفت المتهمة في التحقيقات التي باشرها أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا باختصاصها بدائرة حي امبابة وانها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء وفحص شكاوى المواطنين واعتماد اجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات واصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات واجراء المعاينات اللازمة .





وقالت المتهمة في التحقيقات أن مالك محل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي , فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة .





كما قال صاحب المحل التجاري عمر حسني والذي تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل فتوجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية وقام بإبلاغه بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة , فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما اثناء استلامها الرشوة.