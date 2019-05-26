العمار: الطرد هو من أجبرنا على التراجع أمام فرنسا في مونديال الشباب

قال تركي العمار، نجم المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، أن طرد فرج الغشيان أحد أسباب الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي، مساء أمس السبت في أولى مباريات بطولة كأس العالم للشباب.

وتلقى المنتخب الأخضر الهزيمة على يد نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “جدينيا”، في مستهل مشوار مونديال 2019 في بولندا.

كما حصل لاعب المنتخب السعودي، فرج الغشيان، على البطاقة الحمراء لعرقلته بوبكاري سوماري، ليكمل “الأخضر” مباراته بـ10 لاعبين، في وقت مبكر من عمر المباراة، وتحديداً في الدقيقة 12.

وذكر العمار في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "لم نتوقع السيناريو الذي حدث في أول 10 دقائق من المباراة، الطرد أثر علينا وأجبرنا على التراجع، لكن الحمدلله على كل حال".

وتابع: "سنصب تركيزنا على مباراتنا المقبلة أمام مالي، فهي مهمة جداً بالنسبة لنا، وسندخلها للتأهل إلى ثمن النهائي".

الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي تقدم بهدف أول عن طريق يوسف فوفانا عند الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله أمين جويري الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وسيخوض “الأخضر” جولته الثانية من المونديال أمام منتخب مالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت مكة المكرمة.