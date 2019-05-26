مفاجأة.. نجم الجزائر يرفض اللعب مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا

أشارت تقارير إخبارية أن اللاعب الجزائري فوزي غلام، مدافع نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، رفض المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين

وقال مصدر داخل الاتحاد الجزائري إن جمال بلماضي، المدير الفني ل"الخضر" اضطر لتعديل قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما رفض غلام المشاركة في البطولة، وفقا للموقع الإخباري "سبورتس نيوز ديزاد".

وأضاف المصدر، أن بلماضي، كان يرغب في تواجد غلام في القائمة النهائية رفقة زميله في نابولي، آدم وناس، بدليل توجيه دعوة رسمية لهما.

كما أوضح أن غلام، لم يتقبل حتى اليوم الانتقادات التي طالته بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة التي خسرتها الجزائر أمام تونس 0-2، في الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها الغابون قبل عامين.

بالإضافة إلى استياء غلام من الاتحاد الجزائري الذي شكك في إصابة تعرض لها مع فريقه نابولي العام الماضي.