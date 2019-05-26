رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأوليمبي

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، على ضم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، خلال معسكر يونيو المقبل.

ويخوض الفراعنة الصغار، معسكر مغلق خلال شهر يونيو المقبل، يتخلله ومرتين أمام أوزبكستان، المقرر لهما 9 و11 من نفس الشهر.

ويأتي ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي بعدما تم استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول والذي يستعد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لخوض بطولة إفريقيا، خلال نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.