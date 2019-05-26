ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأوليمبي

الأحد 26/مايو/2019 - 05:26 ص
رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأوليمبي
رمضان صبحي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، على ضم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، خلال معسكر يونيو المقبل.

 

ويخوض الفراعنة الصغار، معسكر مغلق خلال شهر يونيو المقبل، يتخلله ومرتين أمام أوزبكستان، المقرر لهما 9 و11 من نفس الشهر.

 

ويأتي ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي بعدما تم استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول والذي يستعد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

 

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لخوض بطولة إفريقيا، خلال نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

Advertisements
المزيد عن: معسكر المغلق كاس الأمم قائمة منتخب الوطني رياضة رمضان صبحي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب