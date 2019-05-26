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القمة تهدد مخطط الأهلي للإطاحة بالأوروجوياني لاسارتي

الأحد 26/مايو/2019 - 04:57 ص
القمة تهدد مخطط الأهلي للإطاحة بالأوروجوياني لاسارتي
مارتن لاسارتي
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عمرو مصطفى
 
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يضغط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على اتحاد الكرة من أجل إقامة مباراة القمة 118 أمام الزمالك قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

ولا يرغب مجلس الخطيب في تأجيل رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر لما بعد البطولة الإفريقية.

 

وينوى مجلس إدارة القلعة الحمراء التخلص من مارتن لاسارتي في الموسم المقبل بغض النظر عن فوزه ببطولة الدوري الممتاز من عدمه.

 

ويرفض رئيس النادي الأهلي توجيه الشكر لمارتن لاسارتي المدير الفني قبل نهاية الموسم وخوض مباراتي المقاولون والزمالك في الدوري حتى لا يتم توجيه الانتقادات للمجلس الأحمر.

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