"الفجر الفني" يكشف تفاصيل لقاء الهضبة عمرو دياب بالطفل ياسين في كواليس "زي الشمس"





تواصل "الفجر الفني" مع سهر عبد المنعم، ابنة خالة الفنانة الراحلة غنوة شقيقة النجمة أنغام ووالدة الطفل ياسين، الذي يجسد شخصية "يوسف" في مسلسل "زي الشمس".





وأشارت إلى أن الهضبة تواجد في كواليس تصوير المسلسل، فيما دخل "يوسف" إلى مكان جلوس الهضبة ومازحه النجم عمرو دياب قائلًا: "نجم النجوم تعالي وريني العضلات ديه" ليمازحه ياسين قائلا: "هالله هالله "، وكانت الأجواء مرحة وإلتقط يوسف الصور التذكارية بصحبة الهضبة.





زي الشمس بطولة ، دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، سوسن بدر ، واخراج سامح عبد العزيز ، وتأليف مريم ناعوم.







