كلوب يكشف ما قاله لـ"كوتينيو" قبل انتقاله إلى برشلونة

أفصح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عما قاله للبرازيلي فيليب كوتينيو قبل رحيله إلى برشلونة الاسباني.

وقال كلوب عن كوتينيو، في تصريحات صحفية: "أخبرته أن يبقى هنا في ليفربول وأخبرته بأنك ستحصل هنا على تمثال على شرفك، انتقل إلى مكان آخر إلى برشلونة إلى بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد، وستكون فقط مجرد لاعب، هنا يمكنك أن تكون أكثر من ذلك".

وكان كوتينيو قد ظهر بمستوى أكثر من رائع مع ليفربول قبل أن يذهب إلى برشلونة ويصبح حبيس دكة الإحتياط بعد ظهوره بمستوى ردئ.

واستطاع نادي ليفربول أن يقلب الطاولة على برشلونة ويفوز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية تاريخية ليضرب الأحمر موعداً مع توتنهام في النهائي.