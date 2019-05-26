محمد فاروق يعلن ترشحه لرئاسة نادي بني سويف

أعلن محمد فاروق الحكم الدولى السابق وابن محافظة بنى سويف ترشحه لمنصب رئيس مجلس إدارة نادى بني سويف الرياضي أحد أندية دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى.

وقال محمد فاروق ، فى تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي" : "اتخذت القرار بالإعلان عن الترشح بالانتخابات القادمة وذلك بناء على طلب العديد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى بنى سويف الرياضى الذين أعتز بهم".

وأضاف: "بإذن الله سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن كل شئ خاصة فيما يتعلق بدوافع اتخاذ القرار بشكل كامل والبرنامج والخطة القادمة".

يذكر أن مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى يتكون من المحاسب على محمد سليم رئيسا وباهر الزعيري أمين الصندوق وعضوية كلا من على جابر واحمد الزعيري وإيمان أبو عوف واحمد سيف النصر ومحمد محمد عبداللطيف أعضاء فوق السن بجانب الثنائى مصطفى شعبان ومحمد الواضح أعضاء تحت السن فيما يخلو منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل أحمد عاطف والذى توفى منذ فترة .

واحتل بنى سويف الرياضى المركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.