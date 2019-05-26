رامى عياش يرد على اتهامه بفبركة مرضه
الأحد 26/مايو/2019 - 05:45 ص
مريم الشريف
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قال الفنان رامى عياش، إن هناك كثير من الأشخاص وقفوا معه أثناء محنة رضه، مشيرًا إلى أن اتهامه بفبركة مرضه كنوع من الشو عاري تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أنه ليس هو المتهم الوحيد به، وإنما اتهم به كل الفنانين الذين طالهم المرض مؤخرًا، وهذا أصبح شىء طبيعى لأن الناس أصبحت تحب الشر على حد قوله.
وأضاف "عايش" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "نضال الأحمدية هى التى أذاعت الخبر، ولكنها ليست من مرضت وإنما أنا الذى مرضت"ز
وتابع: "وصلني من بعض الأشخاص أن إليسا، قالت عن مرضى أننى أقوم بعمل شو، وحينما مرت الأيام وحدث لإليسا نفس الأمر، وتم سؤالى عن أمرها أجابت بـ"لا تعليق"، على الموضوع بشكل عام وليس على إليسا، لأن إليسا عانت لوحدها وبكيت لوحدها، وأنا نفس الشىء حدث لى لكن الحمد الله شفيت".
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