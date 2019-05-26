أستاذ تغذية ردا على شائعات سرطنة البطيخ: "حلو وكويس جدا"
الأحد 26/مايو/2019 - 05:20 ص
نعيم يوسف
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علق فوزي الشبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، على شائعات سرطنة البطيخ المصري، قائلا: "البطيخ حلو وعادي وكويس جدًا".
وأضاف "الشبكي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن ما يقال عن إن البطيخ مسرطن هو كلام غير صحيح إطلاقًا، لافتا إلى أن المبيدات تكون على سطح الثمرة، وقليل منها فقط يستطيع اختراق الثمرة.
وتابع أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الخبراء ينصحون بغسل ثمار الفاكهة التي تؤكل مباشرة مثل الخوخ، جيدا بالماء الجاري، أو الخل، بعصير ليمون للتخلص من أثار المبيدات، أما البطيخ فيتم رمي القشرة ولا حاجة لذلك.
وشدد على أن من يقولون هذا الحديث عن البطيخ، إما غير متخصصين أو مغرضين، أو لديهم أسباب أخرى.
وأضاف "الشبكي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن ما يقال عن إن البطيخ مسرطن هو كلام غير صحيح إطلاقًا، لافتا إلى أن المبيدات تكون على سطح الثمرة، وقليل منها فقط يستطيع اختراق الثمرة.
وتابع أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الخبراء ينصحون بغسل ثمار الفاكهة التي تؤكل مباشرة مثل الخوخ، جيدا بالماء الجاري، أو الخل، بعصير ليمون للتخلص من أثار المبيدات، أما البطيخ فيتم رمي القشرة ولا حاجة لذلك.
وشدد على أن من يقولون هذا الحديث عن البطيخ، إما غير متخصصين أو مغرضين، أو لديهم أسباب أخرى.
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