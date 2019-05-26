عاجل.. بسمة وهبة تضع طارق نور و"القاهرة والناس" في مأزق بعد استقالتها
الأحد 26/مايو/2019 - 03:44 ص
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وضعت الإعلامية بسمة وهبة قناة "القاهرة والناس" ومالكها طارق نور في مأزق وذلك بعدما توقف البرنامج وتقديم استقالتها.
كانت بسمة من العمرة لاستكمال باقي حلقات البرنامج حيث تم تصوير ٢٦ حلقة حتى الآن.
ولكن جاءت استقاله بسمه وهبه وتوقف البرنامج ولا أحد يعلم ماذا سيحدث الأيام القادمة هل سينجح طارق نور في إقناع بسمه وهبة للعودة واستكمال حلقات البرنامج الذي عليه كم من الإعلانات أم أن بسمة وهبة لن تعود مرة أخرى.
كانت أزمه قد نشبت بين بسمة والقناة بسبب عرض حلقه ياسمين الخطيب مما أدى إلي تقدمها باستقالتها.
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