شكري أبو عميرة: منصة "Watch IT" ستحافظ على حقوق ماسبيرو
الأحد 26/مايو/2019 - 04:17 ص
نعيم يوسف
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قال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن منصة "Watch IT" هي منصة الدولة، وهم غيورون على "ماسبيرو"، ولا يريدون بيع تراث ماسبيرو.
وأضاف "أبو عميرة"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن الدولة عملت منصة على "يوتيوب"، والشباب الصغير حتى 20 عاما لا يشاهدون التلفزيون، والأعمال موجودة على "يوتيوب" بدون صاحب، وهذه المنصة سوف تحفظ حقوق ماسبيرو.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقناة "تايم سبورت"، فهي مخصصة لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية، وسيكون لها حق الإرسال الأرضي، وهو حق كل المصريين، و"تايم سبورت"، عبارة عن شراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام، والشركة المتحدة للإعلام.
وأضاف "أبو عميرة"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن الدولة عملت منصة على "يوتيوب"، والشباب الصغير حتى 20 عاما لا يشاهدون التلفزيون، والأعمال موجودة على "يوتيوب" بدون صاحب، وهذه المنصة سوف تحفظ حقوق ماسبيرو.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقناة "تايم سبورت"، فهي مخصصة لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية، وسيكون لها حق الإرسال الأرضي، وهو حق كل المصريين، و"تايم سبورت"، عبارة عن شراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام، والشركة المتحدة للإعلام.
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