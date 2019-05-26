رأي صادم لرامي عياش حول برامج اكتشاف المواهب
الأحد 26/مايو/2019 - 04:18 ص
مريم الشريف
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أكد المطرب اللبنانى رامى عياش، أن اكتشاف مواهب غنائية فى سن صغير يعتبر ذبح للطفولة، مضيفًا: "بخاف أن يمروا بما مررت به ولولا حولي أهلي وأسس كبيرة تربيت عليها كنت من الممكن أن أضيع، واعتقد انى ضعت فترة لكن ربنا رجعني".
وأضاف "عايش" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس" قائلا: "المواهب الجديدة والمتمثلة فى الأطفال، بتحرقهم النجومية والأضواء".
وتابع: "الجمهور ينساهم بعد عام واحد، لان هذه البرامج بتطلع كل يوم موهبة جديدة تنسينا القديمة".
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