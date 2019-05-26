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إسلام جمارك ثاني صفقات الرجاء المطروحي

الأحد 26/مايو/2019 - 03:36 ص
إسلام جمارك ثاني صفقات الرجاء المطروحي
إسلام جمارك
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أحمد تيتو
 
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نجح مجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق في التعاقد مع إسلام جمارك لاعب الأوليمبي لمدة 3 مواسم في ثاني صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

 

وتم التعاقد مع اللاعب بناء علي طلب هاني العقبي المدير الفني للفريق للاستفادة من خبراته في المجموعة الثالثة حيث سبق له اللعب مع الأوليمبي وفاركو والرجاء من قبل.

 

وسبق لنادي الرجاء التعاقد مع محمد جمال أبو عصا في أولي صفقات الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

 

ويسعي مجلس إدارة نادي الرجاء وهاني العقبي المدير الفني في تدعيم الفريق بصفقات قوية الفترة القادمة لتحقيق حلم الصعود مرة أخري للدوري الممتاز.

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