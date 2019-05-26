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سبب غريب وراء استبعاد وليد سليمان من قائمة المنتخب

الأحد 26/مايو/2019 - 03:27 ص
سبب غريب وراء استبعاد وليد سليمان من قائمة المنتخب
وليد سليمان
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علاء خليف
 
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تحدث المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن وليد سليمان نجم الأهلي والمنضم لقائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

 

وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " بالتأكيد كنا نفتقد وليد سليمان كثيرًا إنه لاعب مميز جدًا ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، أعلم أن انضمامه للمنتخب جاء متأخرًا وذلك بسبب كبر سنه خاصة وأنني خطط لمونديال قطر، بالإضافة لإصابته الأخيرة".

 

وأضاف: " لدي أمل كبير في وليد سليمان في بطولة أمم إفريقيا القادمة وسوف نستعين به في أكثر من مركز خلال المباريات".

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