هاني الناظر فى زيارة للمعهد القومي للأورام لدعم مرضى السرطان
الأحد 26/مايو/2019 - 03:14 ص
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فى إطار تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان، زار الدكتور هانى الناظر - استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا المعهد القومي للاورام ٧٧٧.
وصرح الناظر، بأنه شعر بالفخر والسعادة لما وجده من عناية طبية ومعاملة إنسانية راقية داخل هذا الصرح القومب الكبير ولمس بنفسه المجهود الكبير المبذول لرعاية المرضى.
وطالب كل محبى الخير فى هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة دعم هؤلاء المرضى سواء نفسيا بالزيارة وماديًا نظرا لارتفاع أسعار الأجهزة والأدوات والأدوية الخاصة بمرض السرطان وفى نهاية الزيارة حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع المرضى والدعاء لهم بالشفاء العاجل.
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