اختيار مجدي كامل وماجدة داغر سفيران للنوايا الحسنة
الأحد 26/مايو/2019 - 03:07 ص
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اختارت جمعية ليونز كايرو برئاسة الدكتور سناء شريف الفنان مجدي كامل ومصممة الأزياء العالمية سفيران للنوايا الحسنة وذلك لمشاركتهما الناجحة في العمل العام وخدمة المجتمع الدولي وتطوير العلاقات الدبلوماسية.
وأعربت ماجدة داغر عن سعادتها لهذا الاختيار من هذا الصرح الكبير الذي يضم كوكبة من الشخصيات العامة.
وأضافت هذا يجعلني أكثر اصرارًا علي مزيد من النجاحات في مجالي على المستويين المحلي والدولي حتى تحافظ علي هذه الثقة.
وحرصت الفنانة مها أحمد علي تهنئة زوجها بنشر التكريم علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت: "مبروك زوجي العزيز تنصيبك سفيرًا للنوايا الحسنة للجمعيات المدنية التابعة للخارجية المصرية"، كما شكرت الدكتورة سناء شريف واللواء محمد الشهاوي والدكتورة هبه الشويخ.
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