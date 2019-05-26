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فرجاني ساسي في مران الزمالك بعد غياب طويل (صورة)

الأحد 26/مايو/2019 - 02:48 ص
فرجاني ساسي في مران الزمالك بعد غياب طويل (صورة)
فرجاني ساسي
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هاني عصام
 
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شارك التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في تدريبات الأبيض يوم السبت استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

 

وخاض فرجاني تدريبه مع الزمالك لأول مرة بعد فترة غياب طويلة عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الافريقية.

 

ويغيب فرجاني ساسي عن صفوف الزمالك في مباراة اليوم لعدم اكتمال جاهزيته حتى الآن ورفض الجهاز الطبي للمنتخب التونسي التعجل في مشاركته.

فرجاني ساسي في مران الزمالك بعد غياب طويل (صورة)
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