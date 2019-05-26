علقة موت لكريم عبد العزيز من والدته.. ونوجا تلد داخل الشركة بـ"هوجان" 20"
الأحد 26/مايو/2019 - 02:48 ص
سعد نبيل
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شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.
ومن ضمن هذه الأحداث ذهب والده لطفي الحراق، لأبنها في شركته، وتلقنه علقه موت بالحزاء، حتى شعرت نوجا زوجته بالام الولاده، ثم تنقل إلى المستشفى.
وكالعادة ضل "الحراق"، والدته واخبرها انه سرق بهلول لأنه كان السبب فى سرقه أمواله التى جناها من العمل فى ليبيا.
"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.
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