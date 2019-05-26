مدرب المنتخب يكشف سر الاستعانة بـ"العواجيز" في قائمة أمم إفريقيا
الأحد 26/مايو/2019 - 02:35 ص
علاء خليف
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كشف المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن سر اختيار اللاعبين كبار السن في قائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.
وقال "أجيري"
في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": " حرصت علي انضمام أصحاب الخبرات
لقائمة منتخب مصر أكثر من اللاعبين الشباب وذلك لتحمل المسؤولية والضغط الجماهيري خلال
البطولة".
وكان أجيري ضم
عدد من العناصر من كبار السن مثل وليد سليمان، وأحمد علي، وعبد الله السعيد لقائمة
منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.
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