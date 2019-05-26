شوبير يكشف سر سعادة "أجيري" في الوقت الحالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عن سر سعادة المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة الحالية.

وقال شوبير في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " سبب سعادة أجيري هو اقتراب موعد حفل زفاف نجله، وهذا الأمر يجعله سعيدًا ومبتسمًا في الوقت الحالي".

وأكد "أجيري" علي كلام "شوبير" بأنه سعيد بالفعل بسبب اقتراب زفاف ابنه".