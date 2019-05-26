شوبير يكشف سر سعادة "أجيري" في الوقت الحالي
الأحد 26/مايو/2019 - 02:32 ص
علاء خليف
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كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عن سر سعادة المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة الحالية.
وقال شوبير في
تصريحات لقناة "تايم سبورت": " سبب سعادة أجيري هو اقتراب موعد حفل
زفاف نجله، وهذا الأمر يجعله سعيدًا ومبتسمًا في الوقت الحالي".
وأكد "أجيري"
علي كلام "شوبير" بأنه سعيد بالفعل بسبب اقتراب زفاف ابنه".
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