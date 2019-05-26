أجيري يلمح لاستبعاد "فتوح" من القائمة النهائية لمنتخب مصر

ألمح المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر لإمكانية استبعاد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق سموحة، من القائمة النهائية الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " كنت معجب بـ"فتوح" في بداية الموسم عندما كان لاعبًا مع الزمالك، وشاهدت مع سموحة أيضًا، ويستطيع اللعب في خط دفاع مكون من 4 أو 5 لاعبين".

وأضاف: " في مباراة نيجيريا ارتكب خطأ بعد 10 ثواني وتسبب في هدف، ورغم تغلبه علي هفوته، لكن ذلك يعني أنه سينهار، لكنني اعتقد أنه لاعب واعد ولديه مستقبل جيد".

وواصل: " اخترت 25 لاعبًا منهم 3 في مركز الظهير الايسر احمد فتوح وأحمد أيمن منصور وأيمن أشرف، ومن الممكن أن يكون "فتوح" واحدًا من الثنائي الذي سيتم استبعاده من القائمة النهائية".

وعن المواصفات المثالية للظهير الأيسر قال: " يجب أن يكون قوي وسريع ويجيد اللعب بقدمه اليسرى وكذلك يجيد ألعاب الهواء وإرسال العرضيات بشكل جيد".