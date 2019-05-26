ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خافير أجيري: أثق في قائمة منتخب مصر.. ولا نخشى أحدا في أمم إفريقيا

الأحد 26/مايو/2019 - 02:23 ص
خافير أجيري: أثق في قائمة منتخب مصر.. ولا نخشى أحدا في أمم إفريقيا
خافير اجيري
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements

أكد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا يخشي مواجهة أي منتخب في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين.

 

وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " لا أخاف من أي منتخب ولكننا نحترم الجميع، وكل المنتخبات التي شاركت في كأس العالم منتخبات قوية مثل المغرب وتونس ونيجيريا".

 

وأضاف: " المنتخبات الي يعتقد البعض أنها ضعيفة بسبب الفوارق التاريخية أيضًا نحترمها ولابد أن نتعامل معه بكل قوة وتركيز خاصة وأن الجميع ينافس في البطولة بكل اصرار ولا يوجد منتخبات ضعيفة".

 

وتابع: "اثق في قائمة منتخب مصر ونمتلك فرصة قوية للوصول للنهائي وحصد لقب البطولة، كما أن هناك لاعبين شباب قادرين على العطاء سنوات قادمة والوصول بمصر للمكانة التي تستحقها قاريًا وعالميًا".

 

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر رياضة خافيير اجيري تايم سبورت بطولة امم أفريقيا 2019 اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب