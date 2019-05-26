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ياسمين الخطيب تنشر رسائل تهديد تلقتها بعد حلقتها بـ"شيخ الحارة" (صور)

الأحد 26/مايو/2019 - 01:59 ص
ياسمين الخطيب تنشر رسائل تهديد تلقتها بعد حلقتها بـشيخ الحارة (صور)
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أعلنت الكتابة ياسمين الخطيب، تلقيها مكالمات ورسائل تهديد من فرنسا، عقب إذاعة حلقتها ببرنامج "شيخ الحارة".

وكتبت ياسمين الخطيب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا".

وأضافت: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل".

كانت ياسمين الخطيب، عبّرت عن غضبها خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وأن زواجها من المخرج خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها.

وأكدت أنها مرحلة من حياتها لا تعتز أو تتشرف بها، لافتة إلى أنها أغلقت هذه الصفحة منذ عامين وواصلت حياتها.



ياسمين الخطيب تنشر رسائل تهديد تلقتها بعد حلقتها بـ"شيخ الحارة" (صور)
ياسمين الخطيب تنشر رسائل تهديد تلقتها بعد حلقتها بـ"شيخ الحارة" (صور)
ياسمين الخطيب تنشر رسائل تهديد تلقتها بعد حلقتها بـ"شيخ الحارة" (صور)
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