محمد إمام ينجو بنفسه من ثأر عائلة الوردانية بـ"هوجان" 20





شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.





وبدأت أحداث هوجان 20، بترك "نور"الطائرة وترافق هوجان، رحلته إلى الصعيد لتقديم كفنه إلى عائلة الورداني، حتى يعفو عنه في قتل سليمان الوردانى.





وجهز هوجان 20، نفسه، ليذهب إلى عائلة الوردانيه، ولكن لم يكن على ثقه من أنه سينال العفو، حتى فاجئه كبير الوردانية، بقبول كفنه، حتى لا يرسخ في أذهان أهل القرى أن ابنهم قتل بسبب دفعه واحدة، ما يدل على ضعفه.





"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.



