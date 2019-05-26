ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد إمام ينجو بنفسه من ثأر عائلة الوردانية بـ"هوجان" 20

الأحد 26/مايو/2019 - 01:57 ص
محمد إمام ينجو بنفسه من ثأر عائلة الوردانية بـهوجان 20
هوجان
Advertisements
طباعة
سعد نبيل
 
Advertisements

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

وبدأت أحداث هوجان 20،  بترك "نور"الطائرة وترافق هوجان، رحلته إلى الصعيد لتقديم كفنه إلى عائلة الورداني، حتى يعفو عنه في قتل سليمان الوردانى.

وجهز هوجان 20، نفسه، ليذهب إلى عائلة الوردانيه، ولكن لم يكن على ثقه من أنه سينال العفو، حتى فاجئه كبير الوردانية، بقبول كفنه، حتى لا يرسخ في أذهان أهل القرى أن ابنهم قتل بسبب دفعه واحدة، ما يدل على ضعفه. 

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن ط= سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب