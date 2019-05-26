ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أماني الطويل: الوضع في السودان حرج ويحتاج لتشاور إقليمي

الأحد 26/مايو/2019 - 03:05 ص
أماني الطويل: الوضع في السودان حرج ويحتاج لتشاور إقليمي
الدكتورة أماني الطويل
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إنه من الطبيعي أن تكون أول زيارة خارجية للفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني إلى القاهرة، لافتة إلى أن الوضع في السودان حرج، ويحتاج لتشاور إقليمي.

وأضافت "الطويل"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن البرهان حاليا في القاهرة ونائبه موجود في السعودية، وهناك مشكلات اقتصادية بالسودان تحتاج إلى دعم إقليمي، ودعم سياسي.

وتابعت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أن السودان مؤثر في أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن هناك استثمارات خليجية ضخمة في السودان.
Advertisements
المزيد عن: مصر عبد الفتاح البرهان توك شو السودان أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب