أماني الطويل: الوضع في السودان حرج ويحتاج لتشاور إقليمي
الأحد 26/مايو/2019 - 03:05 ص
نعيم يوسف
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قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إنه من الطبيعي أن تكون أول زيارة خارجية للفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني إلى القاهرة، لافتة إلى أن الوضع في السودان حرج، ويحتاج لتشاور إقليمي.
وأضافت "الطويل"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن البرهان حاليا في القاهرة ونائبه موجود في السعودية، وهناك مشكلات اقتصادية بالسودان تحتاج إلى دعم إقليمي، ودعم سياسي.
وتابعت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أن السودان مؤثر في أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن هناك استثمارات خليجية ضخمة في السودان.
وأضافت "الطويل"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن البرهان حاليا في القاهرة ونائبه موجود في السعودية، وهناك مشكلات اقتصادية بالسودان تحتاج إلى دعم إقليمي، ودعم سياسي.
وتابعت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أن السودان مؤثر في أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن هناك استثمارات خليجية ضخمة في السودان.
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