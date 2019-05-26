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عاجل.. أول تعليق لـ"ياسمين الخطيب" على حذف حلقتها بـ"شيخ الحارة"

الأحد 26/مايو/2019 - 01:54 ص
عاجل.. أول تعليق لـياسمين الخطيب على حذف حلقتها بـشيخ الحارة
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علقت ياسمين الخطيبـ على حذف حلقتها بـ"شيخ الحارة" وذلك عبر صفحتها بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"

وكتبت عبر صفحتها الشخصية: "عرفنا خلاص، يبدو أن بعض الهاربين ما زالت لديهم سطوة".

وأضافت "أتلقى منذ عدة ساعات عشرات المكالمات والرسائل، من زملاء صحفيين، يستعلمون عن سبب حذف حلقتي من برنامج #شيخ_الحارة، من صفحة قناة #القاهرة_والناس ويوتيوب ومن الإعادة على شاشة القناة، خاصة بعدما أصبحت الحلقة ترند على جوجل وفيس بوك، بعد ساعة واحدة من عرضها! والإجابة: ليس لدي أي علم.. لا أنا ولا أي من القائمين على البرنامج! ماحدش فاهم فعلًا".. تحديث: عرفنا خلاص، يبدو أن بعض (الهاربين) ما زالت لديهم سطوة".


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