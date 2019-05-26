عاجل.. صحفي إسباني يكشف عن مدرب برشلونة الجديد

كشف صحفي إسباني عن مدرب برشلونة القادم، وذلك بعد خسارة الفريق من نادي فالنسيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب مانو ساينز، إلى أن كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق يجمع أغراضه ويقتطع تذكرته لبرشلونة، من أجل تدريب الفريق.

وتفكر إدارة فريق برشلونة في إقالة فالفيردي بعد خسارة فالنسيا، خاصة بعد الهجوم الجماهيري الكبير بعد ريمونتادا ليفربول ضد البارسا في دوري أبطال أوروبا.