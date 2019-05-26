أجيري: صلاح الأفضل في إفريقيا.. وليفربول الأقرب لحصد لقب دوري الأبطال

أشاد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه الأفضل في إفريقيا حاليًا.

وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا حاليًا ولديه حماس لخوض بطولة أمم إفريقيا في مصر".

وأضاف: " تحركات محمد صلاح بدون كرة خلال اللقاء أهم كثيرًا من امتلاكه لها".

وواصل: " ليفربول الأقرب للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكلوب مدرب مميز وأهم مميزاته قربه للاعبين".

واستطرد: " ليفربول وتوتنهام فريقان مميزان ولديهما مدربان جيدان، وستكون فرصهما متساوية في نهائي دوري أبطال اوروبا، لكن اعتقد أن ليفربول الأقرب لحصد اللقب".