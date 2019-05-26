أجيري: صلاح الأفضل في إفريقيا.. وليفربول الأقرب لحصد لقب دوري الأبطال
الأحد 26/مايو/2019 - 01:45 ص
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
أشاد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه الأفضل في إفريقيا حاليًا.
وقال "أجيري"
في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا حاليًا
ولديه حماس لخوض بطولة أمم إفريقيا في مصر".
وأضاف: "
تحركات محمد صلاح بدون كرة خلال اللقاء أهم كثيرًا من امتلاكه لها".
وواصل: "
ليفربول الأقرب للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكلوب مدرب مميز
وأهم مميزاته قربه للاعبين".
واستطرد:
" ليفربول وتوتنهام فريقان مميزان ولديهما مدربان جيدان، وستكون فرصهما متساوية
في نهائي دوري أبطال اوروبا، لكن اعتقد أن ليفربول الأقرب لحصد اللقب".
Advertisements
المزيد عن: رياضة تايم سبورت الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اجيري