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أجيري: صلاح الأفضل في إفريقيا.. وليفربول الأقرب لحصد لقب دوري الأبطال

الأحد 26/مايو/2019 - 01:45 ص
أجيري: صلاح الأفضل في إفريقيا.. وليفربول الأقرب لحصد لقب دوري الأبطال
محمد صلاح
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علاء خليف
 
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أشاد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه الأفضل في إفريقيا حاليًا.

 

وقال "أجيري" في تصريحات لقناة "تايم سبورت": " محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا حاليًا ولديه حماس لخوض بطولة أمم إفريقيا في مصر".

 

وأضاف: " تحركات محمد صلاح بدون كرة خلال اللقاء أهم كثيرًا من امتلاكه لها".

 

وواصل: " ليفربول الأقرب للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكلوب مدرب مميز وأهم مميزاته قربه للاعبين".

 

واستطرد: " ليفربول وتوتنهام فريقان مميزان ولديهما مدربان جيدان، وستكون فرصهما متساوية في نهائي دوري أبطال اوروبا، لكن اعتقد أن ليفربول الأقرب لحصد اللقب".

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