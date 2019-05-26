عاجل.. بسمة وهبة تستقيل من "القاهرة والناس"
الأحد 26/مايو/2019 - 01:38 ص
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نشب خلاف كبير بين قناة «القاهرة والناس» والإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «شبخ الحارة» أدى إلى تقديمها استقالتها من القناة.
وبدأت الأزمة بعدما عرضت حلقة اليوم من برنامج «شيخ الحارة» والذي استضافت فيها بسمة وهبة الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب.
وكانت بسمة قد أعلنت للقناة رفضها إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ماحدث بينهما.
كان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، أكد منذ قليل أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى.
وأضاف "سعدة" فى بيان له قبل قليل:" خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين " 2 – 19 " من قانون النقابة".
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