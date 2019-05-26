سوسة: المكتب الجهوي لـ “تحيا تونس” يحمل حركة النهضة مسؤولية الأزمة المندلعة في المجلس البلدي

استنكر المكتب الجهوي لحركة “تحيا تونس” بسوسة ، ما اعتبره “التمشي الإستفزازي والتصعيدي لمستشاري حركة النهضة في المجلس البلدي بسوسة”.

كما حمّل المكتب الجهوي ،مستشاري حركة النهضة مسؤولية الازمة المندلعة في المجلس البلدي،معبرا عن مساندته التامة لتوفيق العريبي رئيس البلدية.

و أوضح أن مستشاري حركة النهضة “ما فتئوا يصعدون من منسوب التوتر والخلاف والتطاحن في المجلس البلدي”.

وعبر لمكتب الجهوي لحركة “تحيا تونس” عن تفهمه التام لمطلب إعادة توزيع اللجان في المجلس البلدي حسب مقتضيات القانون، معتبرا أن علاج هذا الخلاف ممكن جدا في نطاق الحوار والتفاهم “بعيدا عن محاولة الركوب على هذا الموضوع قصد تخريب المجلس البلدي مثلما تعمل على ذلك بعض الأطراف المعروفة خامسا” .