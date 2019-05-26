ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أجيري يتحدث عن حقبة "كوبر" مع منتخب مصر

الأحد 26/مايو/2019 - 01:39 ص
أجيري يتحدث عن حقبة كوبر مع منتخب مصر
اجيري
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أداء المنتخب تحت قيادة سابقه الارجنتيني هيكتور كوبر.

 

وقال أجيري في تصريحات لقناة "تايم سبورت": "منتخب مصر كان جيد مع كوبر وأعتقد أنه قدم كل شئ ممكن للفراعنة، ونجح في التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون، ثم التاهل لكأس العالم بعد غياب طويل".

 

وأضاف: " هناك متغيرات حاليًا في منتخب مصر وهناك لاعبين ظهرو بشكل جيد والبعض الآخر تراجع مستواه، وأنا سعيد جدًا بقيادة منتخب مصر في الفترة الحالية وأتطلع للتتويج بلقب أمم إفريقيا".

Advertisements
المزيد عن: رياضة تايم سبورت الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اجيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب