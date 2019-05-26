عاجل.. نقابة الإعلاميين: وقف بسمة وهبة لمخالفة ميثاق الشرف وعدم تقنين أوضاعها
الأحد 26/مايو/2019 - 01:36 ص
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أكد الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى.
وأضاف "سعدة" فى بيان له قبل قليل:" خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين " 2 – 19 " من قانون النقابة".
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