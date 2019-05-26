مقهى برادس:لاعلاقة للموضوع بالمتشددين دينيا على خلفية الإفطار في رمضان وفق الداخلية

اثر ما تم تداوله مساء السبت 25 ماي 2019 من تعرض أحد المقاهي بجهة رادس إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين دينيا على خلفية فتحه للعموم وقبوله للمرتادين قبل توقيت الافطار، ،أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ أن ذلك لا أساس له من الصحة حيث أنه حوالي الساعة 18.30 وبينما كانت مجموعة من عملة المقهى من بينهم فتاتين بصدد التوضيب استعدادا لفتح المقهى مع توقيت الإفطار مرت سيارة على متنها مجموعة من الشبان بادروا بالاعتداء لفظيا بفاحش القول على الفتاتين العاملتين بالمقهى وتطور الخلاف بتبادل العنف، غادرت بعده السيارة لتعود بعد مدة قصيرة مصحوبة بمجموعة أخرى من المنحرفين الذين تولوا الاعتداء على العاملين بالمقهى وإتلاف جزء من تجهيزاته واحراق الواجهة الأمامية له.

وقد تم إعلام النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس التي اذنت بفتح بحث في الموضوع وتم على إثر ذلك التعريف بالمعتدين والأبحاث متواصلة للقبض عليهم.